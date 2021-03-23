Брянцу грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на собутыльника

В полицию Советского района Брянска позвонила местная жительница, рассказавшая о лежащем на улице избитом мужчине.

Прибывшие на место полицейские опросили потерпевшего. На 34-летнего жителя поселка Радица-Крыловка после совместного распития алкоголя напал с тростью случайный знакомый.

Нанеся несколько ударов упавшему в снег собутыльнику, мужчина похитил у него из кармана телефон стоимостью 5 тысяч рублей и 300 рублей наличными.

Личность злоумышленника стражи порядка установили в течение трех суток. Им оказался 51-летний житель Брянска.

Похищенный телефон мужчина успел продать, а деньги потратил.

Ему предъявлено обвинение по статье «Разбой». Брянцу грозит до 10 лет тюрьмы.