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Брянцу грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на собутыльника

2021, 23 марта 16:38 Происшествия
Брянцу грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на собутыльника
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В полицию Советского района Брянска позвонила местная жительница, рассказавшая о лежащем на улице избитом мужчине.

Прибывшие на место полицейские опросили потерпевшего. На 34-летнего жителя поселка Радица-Крыловка после совместного распития алкоголя напал с тростью случайный знакомый.

Нанеся несколько ударов упавшему в снег собутыльнику, мужчина похитил у него из кармана телефон стоимостью 5 тысяч рублей и 300 рублей наличными.

Личность злоумышленника стражи порядка установили в течение трех суток. Им оказался 51-летний житель Брянска.

Похищенный телефон мужчина успел продать, а деньги потратил.

Ему предъявлено обвинение по статье «Разбой». Брянцу грозит до 10 лет тюрьмы.

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