Брянцы катались по городу на капоте машины

Фото опубликовали очевидцы.

В Брянске молодые люди решили прокатиться на капоте машины. Очевидцы опубликовали снимок в соцсетях, пояснив, что инцидент произошел в Московском микрорайоне.

«А В Брянске умеют развлекаться», – отмечают они.

10 июля подобная выходка стоила 19-летнему нетрезвому жителю Навлинского района сотрясения мозга, а водителю, также находившемуся в состоянии опьянения, штрафа. Тогда в ГИБДД усомнились в адекватности обоих.