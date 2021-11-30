Брянцы подрались из-за маршрутки № 42

Горожане вновь жалуются на нехватку транспорта.

Утром 30 ноября жители Брянска столкнулись с отсутствием утреннего автобуса № 11, из-за чего им пришлось штурмом брать маршрутку № 42.

«Где обещанный транспорт? С утра единственный 11-й автобус, ехавший с бульвара Щорса в 6.55, и тот перестал ходить! На 42-ю маршрутку опять драки», – рассказали брянцы в соцсетях.

Также горожане жалуются на невозможность уехать в вечернее время. «Вчера в чудесную погоду после 21.00 тоже ничего не ходило», «Власти, где ваш обещанный транспорт до 24.00?» – пишут они.

Напомним, на очередном заседании горсовета мэр Брянска Александр Макаров отчитался о результатах транспортной реформы. По его словам, в областном центре реализованы опорные точки преобразований. При этом муниципалитет не отказывается от работы с коммерческими перевозчиками.