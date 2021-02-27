Брянцы потеряли 8 колес за 15 минут на Московском проспекте (ВИДЕО)

Дороги в Брянске собирают новые жертвы.

Дороги в Брянске продолжают разрушаться с наступлением теплой погоды.

Вечером 26 февраля автомобилисты потеряли восемь колес за 15 минут на Московском проспекте. Об этом в соцсетях рассказал один из пострадавших водителей. «Дороги в Брянске. Московский проспект. За 15 минут минус 8 колес. Без комментариев», – написал он.

Часть водителей вызвали ГИБДД для оформления происшествия – они намерены судиться из-за пробитых колес.

Аналогичная ситуация сложилась во всех районах областного центра.

«Давно пора уголовку ввести за некачественные дороги! На них гибнут реальные люди!» – возмущаются в комментариях горожане.