Брянец лишился автомобиля за вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 35-летний житель города Клинцы.

12 ноября прошлого года фигурант сел пьяным за руль своего автомобиля Renault Megane. На пересечении переулка Пушкина и улицы Маяковского на дороге он остановил транспортное средство и уснул. Там его обнаружили сотрудники ДПС.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Подсудимый признал себя виновным.Он пояснил, что поругался со своей девушкой, выпил бутылку водки и решил поехать к матери, чтобы лечь спать».

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения на два года. Автомобиль же был конфискован и обращен в доход государства. Решение не вступило в законную силу.