Брянец лишился денег после беседы с лжеоператором сотовой связи

46-летний брянец лишился 175 тысяч рублей после беседы с лжеоператором сотовой связи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 46-летний житель Володарского района Брянска. Он получил звонок якобы от сотрудника сотового оператора. Неизвестные сообщили о необходимости продлить договора пользования сим-картой. В беседе злоумышленники вынудили мужчину сообщить данные банковской карты. С его счёта мошенники списали 175 тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства преступления.