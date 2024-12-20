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Брянец лишился мотороллера за повторное вождение в пьяном виде

2024, 20 декабря 15:33 Происшествия
Брянец лишился мотороллера за повторное вождение в пьяном виде
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Брянец лишился мотороллера за повторное вождение в пьяном виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении транспортом в пьяном виде. Приговор выслушал 29-летний житель Новозыбковского городского округа.

 

25 сентября 2024 года на одной из центральных улиц города мужчину за рулём мотороллера остановили сотрудники ДПС. Он был нетрезв.

Инспекторы выяснили, что за последние несколько лет мужчина уже дважды привлекался судом к ответственности за то, что садился пьяным за руль.

Суд назначил виновному 11 месяцев исправительных работ и на 3 года лишил водительских прав. А мотороллер был конфискован. Приговор не вступил в законную силу.

 

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