Брянец лишился свободы и машины за нетрезвое вождение

Житель Трубчевского района, повторно севший пьяным за руль, лишился автомобиля и свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 51-летний брянец.

26 мая 2025 года фигуранта за рулём автомобиля Hyundai Tucson на улице Набережная в посёлке Белая Берёзка остановили сотрудники ДПС. Мужчина оказался пьян. При этом мужчина уже был ранее судим за аналогичное нарушение закона.

Суд отправил виновного в колонию-поселение на год. Иномарку конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.