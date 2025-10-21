Город32

Брянец лишился свободы и машины за нетрезвое вождение

2025, 21 октября 09:24 Происшествия
Житель Трубчевского района, повторно севший пьяным за руль, лишился автомобиля и свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Приговор выслушал 51-летний брянец.

26 мая 2025 года фигуранта за рулём автомобиля Hyundai Tucson на улице Набережная в посёлке Белая Берёзка остановили сотрудники ДПС. Мужчина оказался пьян. При этом мужчина уже был ранее судим за аналогичное нарушение закона.

Суд отправил виновного в колонию-поселение на год. Иномарку конфисковали в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

