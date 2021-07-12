Брянец наладил выдачу поддельных справок о вакцинации от COVID-19

Липовые сертификаты получили несколько десятков жителей региона.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, весной 2021 года 33-летний житель Брянска договорился со своей знакомой, работающей программистом в Сельцовской городской больнице, о внесении за плату ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации от COVID-19 с выдачей поддельных справок.
С мая по июль 2021 года программист вместе со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ больницы внесли в систему ложные сведения о вакцинации нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области.
Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области.
Уголовное дело возбудили по статьям «Искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», «Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру Российской Федерации» и «Подделка официальных документов».
Подозреваемых допросили, им назначена мера пресечения.
Сейчас следователи ищут причастных к совершению преступления для привлечения их в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в региональном УМВД предупредили об уголовной ответственности за подделку и приобретение фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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