Брянец наладил выдачу поддельных справок о вакцинации от COVID-19

Липовые сертификаты получили несколько десятков жителей региона.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, весной 2021 года 33-летний житель Брянска договорился со своей знакомой, работающей программистом в Сельцовской городской больнице, о внесении за плату ложных сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации от COVID-19 с выдачей поддельных справок.

С мая по июль 2021 года программист вместе со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ больницы внесли в систему ложные сведения о вакцинации нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области.

Преступление выявили оперативные сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области.

Уголовное дело возбудили по статьям «Искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», «Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру Российской Федерации» и «Подделка официальных документов».

Подозреваемых допросили, им назначена мера пресечения.

Сейчас следователи ищут причастных к совершению преступления для привлечения их в качестве обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в региональном УМВД предупредили об уголовной ответственности за подделку и приобретение фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.