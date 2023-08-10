Брянец обманул 11 продавцов техники на 400 тысяч рублей
Брянец заменил пачками с солью 11 гаджетов, полученных от продавцов через интернет. Об этом рассказали в региональном УМВД.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. на скамье подсудимых оказался 34-летний житель областного центра.
С июля по октябрь 2020 года мужчина через сайт частных объявлений договорился с продавцами о покупке электронной техники. Он просил ее отправить по почте с возможностью отказа от приобретения и обратной пересылкой продавцу. Обвиняемый получил 11 гаджетов. Технику он заменил на пакеты с солью и вернул обратно продавцам. Ущерб потерпевшим превысил 400 тысяч рублей.
Суд приговорил виновного к трем годам в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.
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