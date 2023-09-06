Брянец обменял похищенных ягнят на сигареты и спиртное
33-летний житель Погарского района обменял двух похищенных с фермы ягнят на сигареты и алкоголь. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился владелец животноводческой фермой из Погарского района. Мужчина рассказал, что при пересчете овец в загоне он обнаружил пропажу двух ягнят. Ущерб составил 60 тысяч рублей.
Участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого. Им оказался 33-летний бывший работник предприятия. Мужчина признался, что обменял животных на блок сигарет и две бутылки крепкого алкоголя.
Возбуждено уголовное дело.
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