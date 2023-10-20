Брянец обналичил 35 тысяч рублей с карты приятеля

Полицейские задержали брянца, подозреваемого в краже 35 тысяч рублей с карты знакомого. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 42-летний житель Советского района Брянска. Он обнаружил исчезновение банковской карты, а также 35 тысяч рублей со счёта.

Оперативники уголовного розыска узнали, что накануне потерпевший пил вместе со знакомым. Он сам дал приятелю свою карту и сказал пин-код, чтобы тот сходил в магазин.

Ранее судимого 38-летнего мужчину полицейские доставили в отдел. Он пояснил, что заметил, как у собутыльника картам выпала из кармана. Он поднял её и, зная пин-код, снял в банкомате 35 тысяч рублей. Деньги он успел потратить.

Расследование уголовного дела завершено. Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.