Брянец оформил микрозайм на приятельницу

Стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве на брянца, который тайно оформил микрозайм на приятельницу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением обратилась жительница областного центра. Неизвестный злоумышленник оформил на неё кредит в микрофинансовой организации. Женщина утверждала, что никому не предоставляла свои данные.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что микрозайм оформил знакомый потерпевшей. 30-летний уроженец Климовского района воспользовался паспортными данными и мобильным телефоном приятельницы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».