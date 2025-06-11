Брянец отдал 70 тысяч рублей мошенникам из мессенджера, представившихся его знакомым. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Мужчине в мессенджере написал знакомый. Приятель попросил ненадолго одолжить 70 тысяч рублей. Ничего не подозревающий мужчина перевел на указанный счёт требуемую сумму. Спустя время заявитель выяснил, что стал жертвой дистанционных мошенников. Злоумышленники взломали аккаунт приятеля и рассылали с него сообщения с призывом о помощи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства мошенничества.