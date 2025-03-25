Молодой брянец отправился в тюрьму за нападение на посетителя клуба. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 21-летний житель областного центра.

9 марта прошлого года в увеселительном заведении Брянска фигурант с приятелем избили посетителя. Потерпевший получил тяжёлую травму головы.

Подсудимый вину в не признал. Он пояснил, что ударил первым, опасаясь агрессии оппонента.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении соучастника выделено в отдельное производство.