Брянец отправится на работу за неуважение к суду

52-летний брянец отправится на обязательные работы за неуважение к суду. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об оскорблении участников уголовного судопроизводства. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель города Брянска. В январе прошлого года мужчина был привлечён к административной ответственности за демонстрирование нацистской. Несогласный с решением он разместил в интернете видеоролик, содержащий оскорбления в адрес работника прокуратуры и сотрудника Брянского государственного краеведческого музея, участвующих в процессе.

Суд приговорил виновного к 400 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.