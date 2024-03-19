Брянец отправится на работу за неуважение к суду
52-летний брянец отправится на обязательные работы за неуважение к суду. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело об оскорблении участников уголовного судопроизводства. На скамье подсудимых оказался 52-летний житель города Брянска. В январе прошлого года мужчина был привлечён к административной ответственности за демонстрирование нацистской. Несогласный с решением он разместил в интернете видеоролик, содержащий оскорбления в адрес работника прокуратуры и сотрудника Брянского государственного краеведческого музея, участвующих в процессе.
Суд приговорил виновного к 400 часам обязательных работ. Решение не вступило в законную силу.
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