Брянец отправится в колонию за попытку подкупить судью. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о даче взятки. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель Брянского района.

В ноябре 2024 года мужчина передал адвокату своего знакомого 1,5 млн рублей в качестве половины суммы взятки для судьи кассационного суда. Тот должен был рассматривать уголовное дело в отношении приятеля фигуранта.

Взятку передавали под контролем сотрудников правоохранительных органов. Адвокат был задержан. Ни судья, ни лицо, в интересах которого передавалась взятка, не знали об инициативе фигуранта.

Суд приговорил виновного к трём с половиной годам в колонии строгого режима и штрафу в три млн рублей. Решение не вступило в законную силу.