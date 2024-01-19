Брянец отправится в колонию за попытку убить знакомого ножницами
Брянец отправится в колонию на семь за попытку убить знакомого ножницами. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянский суд вынес приговор по делу о краже, нанесении побоев и покушении на убийство. На скамье подсудимых оказался 51-летний житель города Почеп.
В мае 2023 года мужчина похитил из дома своей сестры имущество. А вечером 8 июня пьяный фигурант ударил по лицу знакомую. А заступившегося за неё приятеля мужчина ударил ножницами в шею. Потерпевшего чудом спасли врачи.
Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Решение в законную силу не вступило.
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