Брянец отправится в колонию за попытку убить знакомого ножницами

Брянец отправится в колонию на семь за попытку убить знакомого ножницами. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по делу о краже, нанесении побоев и покушении на убийство. На скамье подсудимых оказался 51-летний житель города Почеп.

В мае 2023 года мужчина похитил из дома своей сестры имущество. А вечером 8 июня пьяный фигурант ударил по лицу знакомую. А заступившегося за неё приятеля мужчина ударил ножницами в шею. Потерпевшего чудом спасли врачи.

Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы в колонии особого режима. Решение в законную силу не вступило.