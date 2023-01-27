Брянец отправится в колонию за попытку зарезать знакомого

Житель Клинцов на шесть лет отправится в тюрьму за попытку зарезать приятеля. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Клинцовский суд рассмотрел уголовное дело о покушении на убийство в отношении 54-летнего жителя города. Днём 29 августа прошлого года во воемя застолья во дворе дома по улице Луговой мужчина поссорился с 38-летним знакомым. Обвиняемый дважды ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший получил тяжёлые травмы, но выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд приговорил виновного к 6 годам в колонии строгого режима. Решение не вступил в законную силу.