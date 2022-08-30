Брянец отправится в колонию за попытку зарезать знакомого

Жителя Комаричского района суд приговорил к шести годам тюрьмы за покушение на убийство.

Суд рассмотрел уголовное дело о покушение на убийство, незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовление боеприпасов.

22 марта 2022 года в деревне Лагеревка мужчина пришел к знакомому. Хозяина дома он ударил охотничьим ножом удары в сердце и шею. Посчитав жертву мертвой обвиняемый скрылся.

Но потерпевший выжил благодаря своевременной помощи медиков. Злоумышленника стражи порядка задержали.

Кроме того, у мужчины в доме полицейские нашли несколько десятков самовольно снаряженных патронов и две банки с порохом.

Суд отправил виновного на 6 лет и 8 месяцев в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.