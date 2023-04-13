Брянец отправится в колонию за торговлю наркотиками

Суд отправил жителя Брянска на восемь лет в колонию за торговлю наркотиками. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель областного центра. 11 августа прошлого года фигурант возле дома 123 по улице Ульянова за наличные деньги продал 0,2 грамма наркотика PVP.

Суд приговорил мужчину к восьми годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.