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Брянец отправится в колонию за торговлю наркотиками

2023, 13 апреля 08:51 Происшествия
Брянец отправится в колонию за торговлю наркотиками
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Суд отправил жителя Брянска на восемь лет в колонию за торговлю наркотиками. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о сбыте запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказался 35-летний житель областного центра. 11 августа прошлого года фигурант возле дома 123 по улице Ульянова за наличные деньги продал 0,2 грамма наркотика PVP.

Суд приговорил мужчину к восьми годам в колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.

 

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