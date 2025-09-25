Брянец отправится в колонию за вовлечение сына в торговлю наркотиками

Брянец отправится в колонию на девять лет за вовлечение сына-подростка в торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков и вовлечение родителем ребёнка в совершение тяжкого преступления. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель Климовского района.

В октябре прошлого года мужчина уговорил своего 17-летнего сына вместе торговать наркотиками. Они сорвали дикорастущую коноплю, высушили и приготовили к продаже. 30 марта 2025 года при попытке реализовать 18 граммов наркотика подростка задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

Уголовное дело в отношении подростка выделено в отдельное производство.