Брянец получил 2,5 года условно за взятку автоинспектору

Также ему предстоит выплатить крупный штраф.

Брянский областной суд рассмотрел жалобу защитника жителя Брянского района, осужденного за дачу взятки полицейскому.

Как сообщили в суде, пьяного водителя остановил инспектор ДПС. Чтобы избежать штрафа за отказ от медосвидетельствования, брянец предложил старшему инспектору ДПС взятку в размере 25 тысяч рублей, однако тот от денег отказался.

Брянский районный суд приговорил водителя к 2,5 годам условно и обязал выплатить штраф в размере четырехкратной суммы взятки – 100 тысяч рублей.

Областной суд согласился с вынесенным приговором и н е удовлетворил апелляционную жалобу.