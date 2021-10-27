Брянец получил 300 часов работ за отказ от медосвидетельствования
Его отправят на общественно полезный труд.
Стародубский районный суд вынес приговор по уголовному делу 31-летнего водителя. Его признали виновным в нетрезвом вождении.
Как сообщает региональная прокуратура, 31 июля сотрудники ГИБДД остановили на дороге водителя погрузчика с признаками опьянения. Пройти медосвидетельствование водитель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное нарушения, отказался.
Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ и на год лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Отбывать наказание житель Стародубского района будет бесплатно в общественно полезных целях.
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