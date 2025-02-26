Брянец получил срок за нападение с ножом на посетителя кафе

Брянец получил два с половиной года колонии за нападение с ножом на посетителя кафе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 24-летний мужчина.

23 февраля прошлого года около кафе «Френдзона» в Трубчевске произошёл конфликт между посетителями. Фигурант спортивным метательным ножом дважды ударил оппонента в предплечья и грудь. Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью.

Подсудимый не признал себя виновным. Он пояснил, что оборонялся. Суд отверг доводы о превышении необходимой обороны и приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.