Брянец получил срок за оскорбление полицейского в интернете. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о публичном оскорблении и угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Приговоры выслушал 53-летний житель города Брянска.

24 февраля 2024 года мужчина разместил в интернет на своем канале в видеохостинге видеоролик с оскорблениями и угрозами применения насилия в адрес сотрудника полиции.

Суд отправил фигуранта в колонию на полтора года. Его взяли под стражу в зале в суда. Также мужчина должен выплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.