Брянец получил судимость за хранение в гараже автомата Калашникова

Брянца суд приговорил к условному наказанию за хранение в гараже автомата Калашникова с патронами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. На скамье подсудимых оказался 55-летний житель Погарского района.

Мужчина в своем гараже в селе Курово Погарского района хранил автомат Калашникова АКС-74 калибр 5,45 мм и 30 патронов к нему. Обвиняемый уточнил, что об этом его попросили приятель. Оружие изъяли правоохранители.

Подсудимый признал себя виновным. Суд назначил ему условное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу.