Брянец получил условное лишение свободы за хранение наркотиков

2026, 20 марта 11:10

Брянец получил условное лишение свободы за хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном хранении наркотических веществ На скамье подсудимых оказался 35-летний житель Жуковского района.

С июня по ноябрь прошлого года фигурант у себя дома хранил наркотики — каннабис. Запрещённые вещества он изготовил из собранной им дикорастущей конопли.

В ноябре обвиняемого задержали сотрудники полиции. И незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 140 граммов наркотика.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.