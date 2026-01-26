Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Брянец получил условное наказание за вождение в пьяном виде и ДТП с пострадавшими

2026, 26 января 18:45
Брянец получил условное наказание за вождение в пьяном виде и ДТП с пострадавшими
Брянец получил условное наказание за вождение в пьяном виде и ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Карачевского района вынес приговор по уголовному делу о дорожно-транпосртном происшествии с участие пьяного водителя, в котором пострадал пассажир. На скамье подсудимых оказался 28-летний брянец.

14 июня 2025 года в районе селе Бережок пьяный фигурант сел за руль автомобиля «ВАЗ-21140». Водитель превысил скорость и потерял управление. Легковушка съехала с дороги и перевернулась. Один из пассажиров тяжело пострадал.

Подсудимый признался, что водительских прав не имеет и вождению никогда не обучался. После распития спиртного с родственниками, он решил прокатить их на машине. Фигурант признал себя виновным и раскаялся.

Суд назначил виновному условное лишение свободы.Решение не вступило в законную силу.

