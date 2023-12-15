Брянец получил условное наказание за хранение контрафактных сигарет

Брянец получил условное наказание и крупный штраф за хранение контрафактных сигарет на 2,1 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении немаркированных сигарет. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель Брянска.

В октябре 2022 года мужчина купил в областном центре партию контрафактных табачных изделий для перепродажи. Их он хранил в гараже в посёлке Путевка. Там их и обнаружили стражи порядка. Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 15 тысяч пачек сигарет без акцизных марок стоимость 2,1 млн рублей.

Суд назначил виновному условное лишение свободы и 300 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.