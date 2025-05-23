Брянец получил условный срок за кражу старинных рушников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о краже с проникновением в жилище. На скамье подсудимых оказался 41-летний житель Красногорского района.

7 августа 2024 года в селе Яловка фигурант сорвал навесной замок на двери чужого дома. Он похитил старинные рушники, предназначенные для украшения икон. Ущерб превысил 15 тысяч рублей. Украденное мужчина продал в Новозыбкове.

Полицейские задержали злоумышленника, также разыскали рушники и вернули их владелице.

Суд назначил виновному условное наказание.