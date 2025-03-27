Брянец получил условный срок за сбыт боеприпасов

Брянец, подаривший патроны приятелю, получил условный срок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном хранении и сбыте боеприпасов. На скамье подсудимых оказался 61-летний житель села Картушин.

Мужчина нашёл пять патронов для нарезного боевого ручного стрелкового оружия калибра 5,45 мм и забрал их домой. Три патрона он хранил в ящике кухонного шкафа, а два подарил в знакомому. У того их обнаружили сотрудники полиции.

Суд приговорил виновного к условному наказанию. Решение не вступило в законную силу.