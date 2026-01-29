Брянец получил условный срок за угон автомобиля в состоянии опьянения

Житель Выгоничского района получил условный срок за угон автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об угоне. На скамье подсудимых оказался 50-летний житель Выгоничского района.

Днём 19 октября прошлого года в посёлке Алексеевский пьяный фигурант угнал автомобиль LADA. На легковушке он доехал до Брянске и попал там в дорожно-транспортное происшествие.

Водительских прав у мужчины нет. При этом он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был арестован на 10 суток.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.