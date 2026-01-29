Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянец получил условный срок за угон автомобиля в состоянии опьянения

2026, 29 января 11:35
Брянец получил условный срок за угон автомобиля в состоянии опьянения
Источник фото

Житель Выгоничского района получил условный срок за угон автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об угоне. На скамье подсудимых оказался 50-летний житель Выгоничского района. 

Днём 19 октября прошлого года в посёлке Алексеевский пьяный фигурант угнал автомобиль LADA. На легковушке он доехал до Брянске и попал там в дорожно-транспортное происшествие. 

Водительских прав у мужчины нет. При этом он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был арестован на 10 суток.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

Метки: ,

Читайте также

Дело о мошенничестве при капремонте многоэтажки в Фокино рассмотрит суд
29 января 16:55
Дело о мошенничестве при капремонте многоэтажки в Фокино рассмотрит суд
Кражу кофе на 8000 рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
29 января 16:51
Кражу кофе на 8000 рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
Юный брянский вокалист выиграл международный фестиваль
29 января 16:37
Юный брянский вокалист выиграл международный фестиваль

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14019) брянск (6768) ДТП (2665) ГИБДД (2190) прокуратура (2017) уголовное дело (1966) Александр Богомаз (1797) суд (1783) авария (1627) мчс (1476) коронавирус (1272) умвд (1021)