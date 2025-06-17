Брянец получил условный срок за вырубку восьми берёз

Брянцу суд назначил условное наказание за вырубку восьми берёз. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений. На скамье подсудимых оказался 70-летний житель Дубровского района.

С декабря 2024 года по февраль 2025 года местный житель в срубил в лесу восемь берез общим объемом 11,2 кубометра. Ущерб государственному лесному фонду превысил 235 тысяч рублей.

Суд назначил виновному условное наказание. Ущерб он возместил. Решение не вступило в законную силу.