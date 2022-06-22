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Брянец получил условный срок за взятку инспектору ДПС

2022, 22 июня 12:08 Происшествия
Брянец получил условный срок за взятку инспектору ДПС
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Пьяного мужчину за рулём задержали полицейские.

Житель Брянска получил два года лишения свободы условно за взятку инспектору ГИБДД. Об этом рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, 34-летний житель областного центра 30 марта остановили инспекторами ДПС для проверки документов. Мужчина был пьян и решил откупиться от стражей порядка. За несоставление протокола он передал полицейскому 11 тысяч 100 рублей. Инспектор деньги не взял и вызвал на место следственную группу.

Суд назначил виновному два года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

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