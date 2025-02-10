59-летний брянец получил условный срок за хранение гранаты и оружия. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывных устройств. На скамье подсудимых оказался 59-летний мужчина.

В мае 2022 года мужчина купил ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 с взрывателем. Взрывное устройство он хранил в гараже. А в 2009 году фигурант приобрёл огнестрельный сигнальный револьвер «Наган-С Блеф» и 15 патронов калибра 7,62 мм. Оружие он хранил дома. А в дачном доме у него был купленные летом 2013 года огнестрельный сигнальный пистолет МР-371 и девять патронов калибра 7,62 мм. 17 июля 2024 года полицейские изъяли оружие , патроны и гранату, а также бездымный порох массой 8,3 грамма.

Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в 50 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.