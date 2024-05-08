Брянец попал в колонию за убийство приятеля ударом в сердце

Суд отправил брянца в колонию на девять с половиной лет за убийство приятеля ударом в сердце. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 59-летний житель областного центра.

10 ноября прошлого года мужчина был в гостях у знакомого в селе Отрадное Брянского района. Мужчины после изрядной дозы алкоголя поссорились. Гость ударил ножом в грудь 39-летнего хозяина квартиры, задев сердце. Потерпевший умер на месте.

Суд приговорил виновного к девяти с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступил в законную силу.