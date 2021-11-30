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Брянец потерял 45 тысяч рублей на сайте знакомств

2021, 30 ноября 08:30 Происшествия
Брянец потерял 45 тысяч рублей на сайте знакомств
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31-летний мужчина стал жертвой мошенничества.

31-летний житель Бежицкого района Брянска лишился крупной суммы, пытаясь найти вторую половину. Как сообщает региональное УМВД, мужчина неосмотрительно прошел по ссылке сайта знакомств. Потеряв 45 тысяч рублей, он обратился в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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