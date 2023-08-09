Брянец похитил детали экскаватора и сдал их на металлолом

Полицейские задержали 39-летнего брянца, подозреваемого в краже деталей экскаватора у предпринимателя. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска обратился 47-летний индивидуальный предприниматель. С его участка пропали два опорных катка и две звездочки для экскаватора. Ущерб превысил 35 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 39-летнего жителя Володарского района. Мужчину задержали. Стражам порядка он рассказал, что запчасти лежали на участке, не был огороженным забором. Похищенное он сдал в пункт приема металла за 1600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».