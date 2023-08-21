Брянец похитил постельное белье из магазина

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Неоднократно судимого 32-летнего жителя областного центра правоохранители задержали. Он рассказал, что похищенные вещи продал на рынке, а деньги уже потратил.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в зале, работники выяснили, что имущество вынес неизвестный мужчина. Он воспользовался моментом, когда продавец отвлеклась на покупателя.

Полицейские задержали подозреваемого в краже трех комплектов постельного белья из магазина в Брянске. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

Кадры для АПК и медицины Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район. Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования. Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году.

К первой работе – первая квартира На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир. Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум. Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки