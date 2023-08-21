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Брянец похитил постельное белье из магазина

2023, 21 августа 11:33 Происшествия
Брянец похитил постельное белье из магазина
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Полицейские задержали подозреваемого в краже трех комплектов постельного белья из магазина в Брянске. О происшествии сообщили в региональном УМВД. 

Сотрудники хозяйственного магазина в Советском районе Брянска обнаружили исчезновение трех комплектов постельного белья. Ущерб превысил девять тысяч рублей. 

Просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в зале, работники выяснили, что имущество вынес неизвестный мужчина. Он воспользовался моментом, когда продавец отвлеклась на покупателя. 

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Неоднократно судимого 32-летнего жителя областного центра правоохранители задержали. Он рассказал, что похищенные вещи продал на рынке, а деньги уже потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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