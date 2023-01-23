Брянец похитил спирт и конфеты из медучреждения

Брянца, подозреваемого в краже спирта и конфет из медпункта в Жуковском районе, задержали правоохранители. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

Полицейские раскрыли кражу из медицинского учреждения в Жуковском районе. Ночью в медпункт, взломав пластиковую дверь, пробрался злоумышленник. Его добычей стали музыкальные колонки, две емкости с этиловым спиртом и конфеты.

По горячим следам стражи порядка задержали ранее судимого 37-летнего жителя Брянского района. Он признался, что собирался надолго уехать в Москву. А перед отъездом решил поправить материальное положение, совершив кражу. Добыча разочаровала незадачливого злоумышленника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.