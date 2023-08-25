Брянец похитил телевизор у приятеля после застолья

35-летний брянец после застолья похитил из дома приятеля телевизор и продал прохожему. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Заявитель пояснил, что, проснувшись после застолья, проходившего в его доме по улице Ново-Советской, он не обнаружил телевизор.

Оперативники уголовного розыска установили причастность к преступлению ранее судимого 35-летнего гостя потерпевшего. Когда хозяин жилья уснул, мужчина унес бытовую технику и продал случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до пяти лет колонии.