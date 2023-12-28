Брянец предстанет перед судом по обвинению в убийстве отца
Жителя Карачевского района ждёт суд по обвинению в убийстве собственного отца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Карачевский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 40-летнего жителя Карачевского района.
По версии следствия, вечером 9 октября мужчина был в доме своих родителей в посёлке Крутое. Пьяный фигурант поссорился с родными и ударил 64-летнего отца стеклянной банкой по голове. Она разбилась. Осколком банки обвиняемый порезал отцу шею, повредив сонную артерию. Пенсионер умер на месте.
Обвиняемый дожидается суда под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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