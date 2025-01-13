Брянец предстанет перед судом за хищение топлива

Брянец предстанет перед судом по обвинению в хищении топлива на 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Унечский районный суд рассмотрит уголовное дело о присвоении. В преступлении обвиняют 41-летнего жителя Унечи.

По версии следствия, мужчина переоборудовал служебную автоцистерну. С ее помощью с января по сентябрь 2023 года он похитил 28 171,99 литров дизельного топлива. Владельцу сети АЗС он причинил ущерб на 1,2 млн рублей.

Кроме того, фигурант дважды способствовал коллегам в совершении аналогичного преступления. Обвиняемый написал явку с повинной, но потом от дачи показаний отказался.