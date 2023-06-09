Брянец пришел в магазин за велосипедом с ножом

Брянец пытался ограбить магазин с велосипедами, угрожая ножом продавцу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В магазин в Володарском районе Брянска пришел посетитель с ножом. Угрожая продавцу ножом, он потребовал отдать ему велосипед. Работник торговой точки не растерялся, дал отпор нападавшему, а потом вызвал полицию.

Стражи правопорядка задержали ранее судимого 60-летнего брянца. Нож у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». До суда мужчина будет находиться под стражей.