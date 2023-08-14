Брянец продал телефон приятеля и сообщил в полицию об ограблении

Житель поселка Большое Полпино продал телефон знакомого, чтобы купить спиртное, а потом написал заявление об ограблении. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о краже и ложном доносе. На скамье подсудимых оказался 55-летний житель поселка Большое Полпино.

23 апреля 2023 года мужчина пил в гостях у своего знакомого. Хозяин уснул, алкоголь закончился, а денег не было. Тогда гость забрал телефон приятеля и продал гаджет на улице за 500 рублей. На эти деньги он купил спиртное.

Другу обвиняемый сказал, что телефон отобрал на улице неизвестный. Фигурант даже написал заявление об ограблении в полицию.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.