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Брянец продал телефон приятеля и сообщил в полицию об ограблении

2023, 14 августа 19:35 Происшествия
Брянец продал телефон приятеля и сообщил в полицию об ограблении
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Житель поселка Большое Полпино продал телефон знакомого, чтобы купить спиртное, а потом написал заявление об ограблении. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело о краже и ложном доносе. На скамье подсудимых оказался 55-летний житель поселка Большое Полпино.

23 апреля 2023 года мужчина пил в гостях у своего знакомого. Хозяин уснул, алкоголь закончился, а денег не было. Тогда гость забрал телефон приятеля и продал гаджет на улице за 500 рублей. На эти деньги он купил спиртное. 

Другу обвиняемый сказал, что телефон отобрал на улице неизвестный. Фигурант даже написал заявление об ограблении в полицию.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

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