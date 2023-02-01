Брянец проведёт 11 лет в тюрьме за убийство
Брянца суд приговорил к 11 годам тюрьмы за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении ранее судимого 63-летнего мужчины. 29 июня прошлого года в общежитии на улице Вокзальной после застолья он поссорился с 57- летним соседом. Фигурант четыре раза ударил собутыльника ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.
Преступление обвиняемый совершил в период непогашенной судимости за причинение тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил мужчину к 11 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
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