Брянец проведёт 11 лет в тюрьме за убийство

Брянца суд приговорил к 11 годам тюрьмы за убийство знакомого. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении ранее судимого 63-летнего мужчины. 29 июня прошлого года в общежитии на улице Вокзальной после застолья он поссорился с 57- летним соседом. Фигурант четыре раза ударил собутыльника ножом в грудь. Потерпевший умер на месте.

Преступление обвиняемый совершил в период непогашенной судимости за причинение тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил мужчину к 11 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.