Брянец пытался утопить знакомого в яме с водой

39-летнего жителя Стародуба ждёт суд за причинение приятелю смертельных травм.

Региональный следственный комитет расследовал уголовное дело об убийстве. В преступлении обвиняют 39-летнего жителя города Стародуба.

12 мая пьяный обвиняемый во дворе дома на улице Спортивной поссорился со своим знакомым. Он повалил приятеля на землю и попытался утопить во вкопанной в землю металлической емкости с жидкостью. Затем подозреваемый, удерживая приятеля за шею, стал бить его по голове и телу. От полученных травм потерпевший умер в больнице.

Уголовное дело ушло в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.