Брянец разбил пять окон в доме возлюбленной из-за отказа впустить его. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 41-летняя жительница Почепа. К неё пришёл знакомый с букетом цветов. Но мужчина был пьян и она отказалась его впускать. Раздосадованный приятель нашёл во дворе металлическую трубу и разбил её пять окон в доме потерпевшей. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

Злоумышленника полицейские задержали. Безработный и ранее судимый за угрозу убийством 43-летний житель города не стал отрицать своей вины. Он пояснил, что не смог совладать с эмоциями.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Фигуранту грозит до двух лет колонии.