Брянец сдал на металлолом чужой велосипед

Жителя Брянска сдал чужой велосипед в пункт приема металла. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиция областного центра 43-летний житель Советского района Брянска сообщил о краже велосипеда. Двухколесный транспорт владелец припарковал в подъезде и утром его не обнаружил.

Оперативники уголовного розыска полиции нашли похищенный велосипед в пункте приема металла. Позднее правоохранители задержали и подозреваемого в краже. 50-летний житель Брянска уже был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.