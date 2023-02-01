Брянец сдал на металлолом чужой велосипед
Жителя Брянска сдал чужой велосипед в пункт приема металла. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полиция областного центра 43-летний житель Советского района Брянска сообщил о краже велосипеда. Двухколесный транспорт владелец припарковал в подъезде и утром его не обнаружил.
Оперативники уголовного розыска полиции нашли похищенный велосипед в пункте приема металла. Позднее правоохранители задержали и подозреваемого в краже. 50-летний житель Брянска уже был судим.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.
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